«بيفواك» يمثل «غودولفين» في «ذا إيفرست» الأسترالي

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد مدير عام «غودولفين» أستراليا، فين كوكس، مشاركة الجواد «بيفواك» في سباق «ذا إيفرست» الأسترالي، البالغ جوائزه 15 مليون دولار أسترالي، ويعد أغلى سباقات الخيل العالمية على المضامير العشبية، وينطلق 17 أكتوبر المقبل لمسافة 1200 متر على مضمار «راونديك» في سيدني.

وقال كوكس في تصريحات صحافية، إن الجواد «بيفواك» الفائز في سباق «نيوماركت هانديكاب» لخيول «جروب 1» سيشغل خانة «غودولفين» في «ذا إيفرست» السباق العشبي الأغلى على العالم.

وأضاف: «يتمتع (بيفواك) بقدرات مثبتة كجواد سرعة في سباقات الفئة الأولى (جروب 1)، ولديه سيرة رائعة، ونحن حريصون على إضافة إنجاز جديد إليها».

وتابع: «سبق للفارس غلين بوس قيادة (بيفواك) حين فاز في سباق (نيوماركت هانديكاب) مارس الماضي، محققاً فوزاً نال به أعلى التصنيفات، ونحن سعداء بعودة الفارس لقيادة الجواد في (ذا إيفرست) الأسترالي، ما قد يمنح غلين إضافة انتصاره الثاني على التوالي بعد أن توج العام الماضي على متن صهوة الجواد (يس يس يس)».

وأشار كوكس إلى احتمالية عودة مشاركة الجواد «تريكينغ» في السباق، وقال: «لم يتم الانتهاء من ترتيبات منح فرصة المشاركة للجواد (تريكينغ) من بين 12 مشاركاً في السباق، إلا أنه قد يحظى بفرصة المشاركة في فرصة لتحسين مركزه الثالث الذي حل به في نسخة العام الماضي».

وسبق لـ«غودولفين» المشاركة في سباق «ذا إيفرست» في ثلاث مناسبات: 2017 و2018 و2019.

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