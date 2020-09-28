مصدر رسمي من النصر يوضح القيمة المالية لعقد اللاعب ضياء

المصدر: محمد أبوإسماعيل-دبي

نفى مصدر مسؤول في نادي النصر صحة الأخبار والأرقام التي تداولتها الصحف الصينية والإسرائيلية عن القيمة المالية لصفقة التعاقد مع اللاعب ضياء محمد سبع (28 عاماً) قادماً من نادي غوانزو الصيني.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الامارات اليوم» أن المبلغ المذكور وهو 3 ملايين دولار سنويا غير صحيح وبعيد عن الواقع، كما ان مدة العقد وهي ثلاث سنوات غير صحيحة. وأكد المصدر أن عقد ضياء لمدة سنتين فقط.

وأصبح ضياء الأجنبي الرابع في صفوف النصر استعدادا للموسم الجديد الذي سينطلق شهر اكتوبر المقبل، إلى جانب الثلاثي ريان منديز وبراندلي كواس وأنطونيو توزيه.

على صعيد آخر، ألقى نادي النصر في موقعه الرسمي، الضوء على مسيرة اللاعب الفلسطيني الأصل ضياء محمد حيث أكد أن اللاعب شق طريقة نحو النجومية وحجز لنفسه مكاناً في صفوف أبرز الأندية الاسرائيلية التي استثمرت موهبته، قبل أن يكون محط اهتمام أبرز الأندية الآسيوية ويسطع نجمه في غوانزو الصيني كصانع لعب يشار إليه بالبنان.

وأكد النادي بأن «استقطاب اللاعب جاء من منظور فني بحت وتم اختياره نظراً لما يتمتع به من مواهب عديدة وقدرات فنية وفردية ستشكل إضافة قوية لصفوف العميد، وأيضا انطلاقاً من حرصها على استقطاب المواهب الرياضية من شتى ارجاء العالم دون النظر لأي اعتبارات أخرى وذلك لإثراء المسابقات المحلية وتعزيز المنافسة بين الأندية بما يعود بالفائدة على كرة القدم الإماراتية، خاصة أن القلعة الزرقاء كانت ومازالت بمثابة محطة مهمة لنجوم الكرة العالمية».

ونشر النادي تصريحا لرئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عبد الرحمن أبو الشوارب، وقال فيه «عقد اللاعبين الاجانب في الفريق قد اكتمل رسميا بعد التعاقد مع ضياء سبع الذي من المنتظر أن يشكل اضافة فنية كبيرة إلى جانب زملائه اللاعبين، موضحاً أن اللاعب الجديد سيكون محط ترحيب من جميع منتسبي النادي وكل جماهير الكرة في الدولة».

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