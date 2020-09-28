النصر يعلن تعاقده مع الإسرائيلي ضياء.. الراتب الشهري 917 ألف درهم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت شركة النصر لكرة القدم، رسمياً، عن تعاقدها مع مهاجم غوانزهو الصيني، الإسرائيلي من أصول عربية ضياء السبع، لمدة ثلاثة مواسم، دون الإفصاح عن قيمة العقد، ليصبح المحترف الرابع في صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وأبرم السبع (27 عاماً) عقده الجديد بحضور رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ووكيل أعماله، وتسلم القميص رقم 9.

من جهتها، كشفت صحيفة «تشينهوا» الصينية، وكذلك العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عقد السبع الذي يمتلك قدرات تهديفية كبيرة، يبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي سنوياً (11 مليون درهم)، ما يعني أنه سيتقاضى نحو 917 ألف درهم شهرياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news