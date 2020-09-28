إلغاء «الصالات الآسيوية».. واحتفاظ الإمارات بحق تنظيمها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف عضو لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة الصالات والشاطئية نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، خميس الشامسي، أن الاتحاد القاري قرر إلغاء نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس الأندية أبطال الدوري التي كان مقرراً أن يستضيفها نادي شباب الأهلي في دبي خلال يوليو الماضي، وإقامة النسخة الجديدة في ديسمبر المقبل مع الاحتفاظ بحق الإمارات في الاستضافة والتنظيم. وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «أما بالنسبة للدورات التدريبية فإنها ستتواصل في المواعيد التي حددت سابقاً». وأضاف بمناسبة اختتام البرنامج الثقافي التطويري لكرة قدم الصالات في الوطن العربي، مساء أمس: «تستعد لجنة كرة القدم للصالات لإطلاق مشروعين مهمين للمرة الأولى في المنطقة، سيتم الإعلان عنهما بعد الحصول على الموافقات الرسمية».

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