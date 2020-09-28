عجمان يستعير تراولي مجدداً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد نادي عجمان، عبر حسابه الرسمي، تجديد استعارة لاعب الشباب السعودي، الغامبي بوبكر تراولي، بعد أن نجح اللاعب في تقديم نفسه بشكل جيد مع البرتقالي خلال الدور الثاني من الموسم الماضي.

وحاولت إدارة عجمان شراء اللاعب نهائياً الفترة الماضية، إلا أن المطالبات المالية وقفت حاجزاً أمام إتمام الصفقة، لتتم الاستعانة باللاعب على سبيل الإعارة لموسم جديد، وأكمل الفريق ملف محترفيه الأجانب.

وكان عجمان قد تعاقد مع اللاعب منتصف الموسم الماضي، بديلاً للاعب المالي حامد دومبيا، الذي حرمته الإصابة استكمال الموسم، وخاض تراولي 16 مباراة مع البرتقالي، وسجل سبعة أهداف في الدوري، لكنها لم تحسب له عقب إلغاء البطولة بسبب فيروس «كورونا».

ويواصل عجمان تحضيراته للدوري بالتدريبات اليومية، والمباريات الودية التي كان آخرها الفوز على الوحدة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في عجمان أول من أمس.

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