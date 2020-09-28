الشارقة يعود للتدريبات اليوم تحضيراً للدوري

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة للتدريبات مجدداً، اعتباراً من اليوم، على ملعبه في الشارقة استعداداً للنسخة الجديدة من دوري الخليج العربي 2020-2021، بعدما خرج أخيراً من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، التي أقيمت في قطر بنظام التجمع، ولعب الفريق ضمن المجموعة الثالثة، علماً أن بعثة الشارقة كانت قد عادت إلى الدولة، أول من أمس، بطائرة خاصة بعد انتهاء مشاركته في البطولة التي خاض خلالها ست مباريات، فاز بمباراتين وتعادل في واحدة وخسر في ثلاث وحصد سبع نقاط.

وينتظر أن يركز الجهاز الفني للشارقة، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، على معالجة السلبيات والأخطاء التي كشفتها مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا، وتحديداً المباراة الأخيرة أمام فريق بيروزي التي خسرها بأربعة أهداف نظيفة وودّع بسببها البطولة الآسيوية. وسيركز الجهاز الفني أيضاً على مسألة تجهيز اللاعبين المصابين، الذين خضعوا لفترة علاج في الفترة الماضية، مثل الحسن صالح وسيف راشد.

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