اتحاد السلة يجتمع بالأندية اليوم لشرح البروتوكول الصحي

المصدر: جوني جبور - دبي

يعقد اتحاد كرة السلة، في الخامسة من عصر اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، اجتماعاً تنسيقياً، مع مشرفي وأخصائيي التأهيل، للأندية التي تستكمل في الثاني من أكتوبر المقبل، الأدوار النهائية من دوري الموسم الحالي 2019-2020، لشرح آليات البروتوكول الصحي، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفترة الحالية.

وقال الأمين العام لاتحاد السلة، سالم المطوع، في تصريحات صحافية، إنه: «سيتم خلال الاجتماع شرح آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بدايةً من مباراة الجمعة المقبل بين الوصل والبطائح، في لقاء وحيد ضمن الدور ربع النهائي، ما يمثل فرصة مناسبة لقياس آليات العمل في تطبيق البروتوكول الصحي، بدايةً من ربط آليات تسجيل اللاعبين والطواقم الفنية والتحكيمية للمباراة، باجتيازهم اختبارات الفحص الخاص بـ(كوفيد-19) قبل 48 ساعة من موعد المباراة، انتقالاً لمطابقة الصالة لكل الاشتراطات الاحترازية المعمول بها في البروتوكول سواء على صعيد الانتهاء من عمليات التعقيم، أو التأكد من وجود مداخل ومخارج منفصلة عن بعضها، أو حصول كل فريق على غرف واسعة تسمح في تطبيق التباعد الاجتماعي».

واختتم: «يتضمن البروتوكول ايضاً اقتصار أعداد الموجودين في أرضية الصالة على 18 بدلاً من 24 فرداً لكل فريق، وإلزام ارتداء لاعبي الدكة والأجهزة الإدارية للكمامة الطبية الواقية طوال مراحل المباراة، مع التشدد على وجود مقعدين متباعدين مخصصين للدكة يحققان التباعد الاجتماعي، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على طاقم حكام الطاولة الذين سيتم وضعهم على طاولتين منفصلتين يبلغ طول كل منها ستة أمتار».

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