الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج الهلال السعودي

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، رفض الاحتجاج المقدم من نادي الهلال السعودي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اعتبار الهلال منسحباً من دوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أمس: «قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردّ الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب».

وأضاف البيان: «استندت اللجنة على المادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس (كورونا)».

وكان الهلال رفع احتجاجاً رسمياً ضد قرار اعتباره منسحباً من دوري الأبطال، بعد أن عجز عن تقديم قائمة تضم 13 لاعباً حداً أدنى، في آخر مبارياته أمام شباب الأهلي.

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