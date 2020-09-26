بعثة الشارقة تعود بطائرة خاصة بعد المشاركة بدوري أبطال آسيا

المصدر: منصور السندي-الشارقة

عادت إلى الدولة اليوم السبت بطائرة خاصة عبر مطار الشارقة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة وذلك بعد مشاركة الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية التي أقيمت في الدوحة بنظام التجمع، إذ ودع الفريق المنافسة بعد خسارته الأخيرة أمام بيروزي الإيراني بإربعة أهداف نظيفة.

وذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أنه كان في استقبال البعثة بالمطار رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع.

وخاض الشارقة ست مباريات في الدور الأول فاز في مباراتين على كل من الدحيل والتعاون السعودي وتعادل في مباراة واحدة وخسر في ثلاث مباريات .

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