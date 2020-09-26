«دبي ميراج» يطلب لقب «كامبردج شاير هانديكاب» في «نيوماركت» البريطاني اليوم

المصدر: جوني جبور ■دبي

يطلب مهر غودولفين «دبي ميراج» مضاهاة إنجاز أبناء «دوباوي» في عمر ثلاث سنوات، والفوز في أفضل سباقات فئة «هيرتيج هانديكاب» العريقة، حين يواجه اليوم تحدي سباق «كامبردج شاير هانديكاب» الذي يجري اليوم على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق لمسافة 1800 متر.

ويطمح «دبي ميراج» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، إلى الدفاع عن اللقب الإماراتي في «كامبريدج شاير» الذي حققه «لورد نورث» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل المكتوم، العام الماضي، قبل أن يتوجه للفوز على مستوى أعلى في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بانتصاره بلقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» في مهرجان «رويال أسكوت» العريق لهذا العام.

ويواجه مهر غودولفين، بقيادة فارسه ستيفانو شيرشي، في «نيوماركت» 29 من نخبة خيول المسافة المتوسطة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، يبرز منها «العراب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاغس، القادم من انتصارٍ في 19 الشهر الجاري بلقب سباق «سوق دبي الحرة هانديكاب» في سباق أقيم على مضمار «نيوبيري» البريطاني، وإنما على مسافة أطول بلغت 2000 متر.

كما تعول الآمال الإماراتية في الحفاظ على اللقب، على «منتظم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب ذاته وليام هاغس، خصوصاً أن المهر البالغ من العمر أربع سنوات لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاته الـ10 في عالم سباقات الخيل العالمي، من ضمنها خمسة انتصارات، جاء آخرها أغسطس الماضي بلقب سباق «لوجستيك هانديكاب» الذي جرى لمسافة الميل على مضمار يورك البريطاني.

من جهته، أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن السباق يمثل فرصة جيدة لـ«دبي ميراج» لإظهار قدراته، وقال بن سرور في تصريحات صحافية: «يبدو هذا السباق الأمثل لـ(دبي ميراج) الذي أظهر مستويات رفيعة في التدريبات الأخيرة، وأتوقع أن يتحمل المسافة، إذ أردنا أن نمنحه فرصة في سباق جيد، ونرى كيفية تعامله معه».

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من نخبة الخيول تتحدى مهر غودولفين «دبي ميراج».

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