المنتخب يواجه الكويت وأوزبكستان ودياً الشهر المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيخوض، الشهر المقبل، تجمعاً داخلياً في دبي يستمر لمدة 10 أيام، وذلك تحضيراً لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبَي الكويت وأوزبكستان، واستقر الاتحاد والجهاز الفني على خطة الإعداد المقبلة، التي ستقام خلال الأيام التي يخصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لخوض المباريات الودية.

يذكر أن المنتخب الوطني يستعد لاستئناف تصفيات كأس العالم 2020، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي كان من المقرر أن تقام الشهر المقبل، قبل أن يتم تأجيل كل مبارياتها إلى 2021 بسبب تفشي فيروس «كورونا». ويحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في المجموعة الآسيوية السابعة، التي يتصدرها فيتنام برصيد 11 نقطة، ثم ماليزيا في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وتايلاند ثالثا بثماني نقاط، ورابعاً المنتخب الوطني برصيد ست نقاط، بينما يتذيل منتخب إندونيسيا المركز الأخير من دون أي نقاط.

وحصل المنتخب الوطني على تأكيد بإقامة المباراتين، في حال تمت إقامة المعسكر الإعدادي، ولم يحدث أي شيء جديد متعلق بفيروس «كورونا» الذي قد يلغي التجمع، كما أن مباراة الكويت مهددة بالإلغاء أيضاً بسبب زيادة عدد حالات «كورونا» في الكويت، ما قد يؤثر في وجود الأزرق الكويتي بدبي.

معسكر داخلي متوقع للمنتخب في دبي، أكتوبر المقبل، خلال أيام «فيفا».

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