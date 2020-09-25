مليحة يبحث تنمية موارده مع مجلس الشارقة الرياضي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحث نادي مليحة الخطط الاستثمارية المستقبلية وتنمية موارده مع مجلس الشارقة الرياضي، وذلك في لقاء جمع رئيس مجلس إدارة النادي محمد الخاصوني، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق بمجلس الشارقة الرياضي عبدالله الدح.

وقال النادي في بيان: «استعرض الجانبان وضع الآليات المشتركة في سبيل تعزيز التعاون بهدف خلق الفرص في ظل بيئة منطقة مليحة وما تزخر به من مقومات، فضلاً عن دور النادي ومساهمته في تلك الجوانب».

وأضاف: «الاجتماع كان ناجحاً ويبشر بمزيد من الفرص الواعدة في ظل حرص لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي على دعم النادي وتنمية قدراته الاستثمارية».

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