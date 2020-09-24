البطائح يهزم خورفكان ويحرز لقب دوري الصالات في أول موسم له

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حسم فريق البطائح اليوم لقب دوري كرة قدم الصالات للموسم الحالي 2019-2020، وذلك بعد أن فاز في المباراة الفاصلة ضمن نهائي المسابقة على فريق خورفكان في صالة الأخير بنتيجة 3-2. وتعتبر هذه المسابقة الوحيدة التي اكتملت في فترة جائحة كورونا، وذلك بعد أن توقفت المنافسات منذ ستة أشهر، وقامت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في اتحاد الكرة باستئنافها خلال الشهر الجاري.

وسجل رباعية البطائح عمر جمعة بالحاج والبرازيلي لوسيانو برونو هدفين، وهدف سعود خلفان، بينما جاء هدفي خورفكان من خلال خالد عبدالله وعمر علي. ويعد هذا رابع ألقاب فريق البطائح في الموسم الحالي، وذلك بعد فوزه بكأس الاتحاد وكأس الإمارات ودرع دورة خورفكان الدولية. وكان خورفكان يمني النفس بتحقيق لقبه الأول منذ عام 2015.

وقام رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي بتتويج أبطال دوري موسم الرياضي 2019-2020، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبدالملك جاني، والامين العام عمران النعيمي.

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