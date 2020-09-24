العربي يتعاقد مع 3 لاعبين برازيليين

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

أعلن المدير التنفيذي لنادي العربي، عبدالله سالم قنزول، التعاقد مع ثلاثة لاعبين برازيليين، بينهم المهاجم البرازيلي فينيسيوس، وذلك لتمثيل الفريق الأول في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد لموسم واحد، قادماً من دبا الفجيرة، وسبق للاعب فينيسيوس حمل قميصَي العروبة ودبا الحصن في مواسم سابقة.

وأوضح قنزول لـ«الإمارات اليوم»: «تم التعاقد أيضاً مع برازيليَّين آخرين، هما باولو انريكي ويلعب في خط الوسط، لموسم واحد، والمقيم ألوان سانتوس ويلعب في خط الدفاع، بعقد لسنتين».

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