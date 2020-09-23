لوائح الاتحاد الآسيوي تؤهل شباب الأهلي إلى دور الـ 16 بدوري الأبطال

المصدر: أحمد طارق- دبي

يترقب نادي شباب الأهلي، القرار الذي سيتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن مباراة الفريق أمام الهلال السعودي اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الأخير عن قائمته لخوض المباراة والتي ضمت 11 لاعباً فقط لكثرة إصابات الفريق السعودي بفيروس كورونا.

وبات شباب الأهلي مرشحاً للتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وفقاً إلى لوائح الاتحاد الآسيوي وتطبيقاتها على المسابقة القارية التي تم الإعلان عنها قبل استئناف دور المجموعات بنظامها الاستثنائي، وإقامة المباريات بنظام التجمع، على أنه لن يتم تأجيل أي مباراة لأي فريق يمتلك في قائمته 14 لاعباً من ضمنهم حارس مرمى، إذ نصت المادة “4.3” على أن “الفريق الذي لا يملك 13 لاعبًا، بمَن فيهم حارس مرمى، يعدُّ منسحبًا من المسابقة، لكن يمكن للاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة، وإعادة جدولتها إذا كان ذلك ممكناً، بالنظر إلى جدول المسابقات الآسيوية والدولية”.

ووفقاً للمادة “4.3” يواجه الهلال السعودي مأزقاً حقيقياً، خصوصاً أنها تنص على اعتبار الفريق الذي لا يمتلك العدد الكافي من اللاعبين لخوض أي مباراة منسحباً من البطولة القارية، بينما في الوقت نفسه يحق للاتحاد الآسيوي، تأجيل المباراة إعادة جدولتها إذا كان ذلك الأمر متاحاً، وفقاً لجدول المسابقات القارية والدولية.

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