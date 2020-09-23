العربي يتعاقد مع 3 برازيليين بينهم المهاجم فينيسيوس

المصدر: محمد فاضل – أم القيوين

اعلن المدير التنفيذي للنادي العربي عبدالله سالم قنزول التعاقد مع ثلاثة لاعبين برازيليين، بينهم المهاجم البرازيلي فينيسيوس، وذلك لتمثيل الفريق الاول في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الاولى بعقد يمتد لموسم واحد قادما من دبا الفجيرة. وسبق للاعب فينيسيوس حمل قميص العروبة ودبا الحصن في مواسم سابقة.



وأوضح قنزول لـ"الامارات اليوم": تم التعاقد أيضا مع برازيليين اثنين اخرين، وهما باولو انريكي ويلعب في خط الوسط لموسم واحد، والمقيم ألوان سانتوس ويلعب في خط الدفاع بعقد لسنتين.

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