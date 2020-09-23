«التراخيص والسلامة البحرية» تحدد معايير السباقات بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت لجنة التراخيص والسلامة البحرية بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أول اجتماع، برئاسة فهد الخميري، لمناقشة دور اللجنة في كل الأحداث الرياضية البحرية، واشتراطاتها لكل الأنشطة البحرية، مع مراعاة الوضع التشريعي لكل نشاط، والعمل على تنظيم سباقات وفعاليات جميع الرياضات البحرية. وقال بيان صحافي: «تخلل الاجتماع استعراض مرسوم إنشاء النادي، وحدد اختصاصات اللجنة، والخطط المستقبلية والتكليفات الواردة من مجلس الإدارة، كما ناقش الاجتماع ضرورة التزام جميع ممارسي الرياضات البحرية بكل وسائل الأمن والسلامة، واجتياز جميع الإجراءات التي تجيز الحصول على رخصة معتمدة من أجل مزاولة النشاط».

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