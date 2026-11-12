الشارقة.. إعادة فتح الشواطئ بعد السيطرة على التلوث البحري ومعالجة الآثار

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر منصة "إكس" إعادة فتح شواطئ الإمارة، وذلك بعد السيطرة على التلوث البحري ومعالجة الآثار التي ترتبت عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.

وأكدت الجهات المختصة سلامة شواطئ الإمارة وبيئتها البحرية بما يتيح ارتياد الجمهور والاستمتاع بالأنشطة البحرية المختلفة بأمان، وذلك بعد استكمال أعمال التقييم والرصد البيئي والتأكد من خلو المنطقة من أي تأثيرات قد تؤثر في الصحة العامة أو البيئة البحرية.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، كما أشادت بتعاون أفراد المجتمع خلال فترة الاستجابة والمعالجة، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان المحافظة على سلامة البيئة البحرية واستدامتها.