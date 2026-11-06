«حمدان بن محمد لإحياء التراث» في «الشارقة للكتاب».. من البحر إلى الصورة والحكاية

تشارك إدارة البحوث والدراسات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ببرنامج يجمع قراءة جوانب مختلفة من الذاكرة الثقافية والاجتماعية لدولة الإمارات.

وتتنوع منصة المركز هذا العام في موضوعاتها بين البحر والسفن وطرق التجارة، إلى الوثيقة والصورة التاريخية، ومن القصص المستمدة من البيئة المحلية إلى الشعر والفن والموروث الشفهي. وتستهل المنصة برنامجها بموضوع «خدمة الخشب - صناعة السفن الخشبية في الإمارات»، مع مشاركة المستشار خالد البدور للحديث عن مشروع الكتاب، كما يستضيف البرنامج الدكتور عادل أحمد الكسادي، لتقديم النسخة المزيدة والمنقحة من كتاب «التجارة والطرق البحرية في الإمارات في القرن الماضي»، ويحضر السرد الشعبي من خلال الكاتبة مريم الزعابي عبر قصتَي «بياحة» و«خيوط السدو».