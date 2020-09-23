مشكلة العين الآسيوية في «التوظيف الخاطئ‫» للاعبين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل فريق العين سلسلة نتائجه المخيبة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما تعادل سلباً مع سباهان الإيراني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الآسيوية الرابعة ضمن البطولة المقامة حالياً في الدوحة.

وبهذا التعادل أكمل العين 13 مباراة متتالية في البطولة القارية دون فوز. وشهد اللقاء عودة أفضل صانع أهداف في العين بندر الأحبابي إلى مركزه الطبيعي في الجناح الأيمن، فعادت خطورة (الزعيم)، على عكس المباراتين الأوليين اللتين شهدتا تواجد اللاعب في مركز المدافع، ما جعله يرتكب أخطاء دفاعية بالجملة.

وكان العين تعادل أمام السد قبل أن يخسر في مباراة العودة بعد ثلاثة أيام برباعية نظيفة في مباراة شهدت جملة من الأخطاء الدفاعية والانفرادات على مرمى خالد عيسى، نتيجة التمركز الخاطئ للاعبي خط الدفاع الذين ظهروا بشكل سيئ وعدم انسجام، مع الاعتماد على بندر الأحبابي في مركز المدافع الأيمن، ما أضاع خطورة اللاعب، وساهم التوظيف الخاطئ في مشكلات دفاعية كثيرة للعين في المباراتين الأوليين.

ويحمل العين رقماً سلبياً في البطولة الحالية، والتي تعتبر الأسوأ له على مستوى خط الدفاع، بعد أن استقبل 13 هدفاً في خمس مباريات، ما زاد من قلق الجمهور العيناوي قبل انطلاق بطولة دوري الخليج العربي، هذا بجانب تواضع مستوى النجوم الأجانب على مستوى خط الهجوم، باستثناء التوغولي لابا كودجو. ومن المستويات المخيبة ما قدمه البرازيلي كايو.

وأكد المحلل الفني ومدير فريق النصر السابق خالد عبيد، أن خروج وظهور العين بهذا الشكل كان غير متوقع، خاصة من المباراة الثانية التي خسر فيها الفريق برباعية، مشيراً إلى أن مدرب الفريق لم يتعرف حتى الآن على التوظيف الصحيح للاعبين خلال الفترة الماضية‫.

وقال لـ«الإمارات اليوم‫»: على مدرب فريق العين بيدرو التعامل بواقعية مع المباريات والتوظيف الصحيح للاعبين من خلال مراكزهم، العين خسر فرصة الصعود إلى دور الـ16 بسبب التوظيف الخاطئ للاعبين، وما شاهدناه في مباراة سباهان دليل على هذا الحديث بالاعتماد على بندر في مركزه والدفع بريان يسلم وعودة إسماعيل أحمد إلى الدفاع وتغيير خطة اللعب، وهي أمور فنية ساهمت في عرض فني أفضل بكثير من المباراة السابقة.

خالد عبيد:

على مدرب العين التعامل بواقعية مع المباريات والتوظيف الصحيح للاعبين.

تحسن مستوى العين أمام سباهان بعد أن عاد بندر الأحبابي إلى مركزه كجناح أيمن.

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