المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انتقاد

وجّه لاعب سابق انتقادات قوية إلى نجوم فريقه بسبب تراجع مردودهم، مطالباً إياهم بأن يقتدوا باللاعبين الأجانب الذين يخوضون التدريبات والمباريات بكل احترافية، مقارنة بمردود بعض النجوم الدوليين الذين لا يقدمون كل ما لديهم.

إقالة

تتجه نية نادٍ محترف لإقالة مدربه الحالي قبل انطلاق منافسات الموسم بسبب تراجع العلاقة بينه وبين رئيس النادي نتيجة عدم استماع المدرب لآراء الرئيس.

تدخلات

شكا لاعبون في أحد الألعاب من تدخلات عضو مجلس إدارة الاتحاد بالشؤون الفنية لأنه غير متخصص بهذه اللعبة، مطالبين بعدم التدخل كي لا يضطروا للتوقف عن ممارستها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news