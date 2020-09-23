شباب الأهلي يتعاقد مع كارتابيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن التعاقد رسمياً مع اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا على سبيل الإعارة قادماً من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

وقال الحساب الرسمي للنادي على «تويتر» أمس، إن «شباب الأهلي يتعاقد مع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا بنظام الإعارة واللاعب يعبر عن سعادته بالعودة لصفوف الفريق.. مرحباً بعودتك كارتابيا».

يذكر أن اللاعب انضم إلى «فرسان دبي» في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من ديبورتيفو لاكورونا، وظهر بمستوى جيد جداً، بينما تعثرت المفاوضات مع كارتابيا أكثر من مرة خلال فترة الانتقالات الحالية، قبل أن يتفق الطرفان على تجديد الإعارة، وعودته إلى الفريق مرة أخرى.

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