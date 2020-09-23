شباب الأهلي يطلب الفوز من الهلال وينتظر الـ«هدية»

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى شباب الأهلي إلى تحقيق الفوز الثالث له في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا المقامة حالياً في قطر، عندما يلتقي مع الهلال السعودي عند العاشرة من مساء اليوم في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية، إذ لن يكون أمامه سوى خيار الفوز، للتمسك بحظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

ويأمل شباب الأهلي أن يقدم له شاهر خودرو الإيراني هدية بأن يحقق الأخير الفوز أو يتعادل مع باختاكور الأوزبكي، إذ يتصدر الهلال المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وضمن حامل اللقب التأهل إلى ثمن النهائي، بينما يحتل باختاكور المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، ويحل شباب الأهلي ثالثاً برصيد سبع نقاط، بينما يتذيل شاهر خودرو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وسيحصل المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا على دفعة معنوية باكتمال صفوف شباب الأهلي، عقب انتهاء إيقاف كل من يوسف جابر ومحمد مرزوق، اللذين غابا عن مواجهة باختاكور بداعي حصول كل منهما على الإنذار الثاني في مباراة شاهر خودرو، بينما تأكد غياب اللاعب الشاب أحمد العطاس بداعي الإصابة.

من جهته يخوض الهلال السعودي اللقاء وسط نقص كبير في عدد لاعبيه، بداعي إصابة 29 فرداً في الفريق بفيروس كورونا، بينهم 18 لاعباً، بعدما أعلن النادي، أول من أمس، عن إيجابية المسحة التي أجراها كل من محمد جحفلي، ومحمد كنو، ومحمد الكنيدري.

زاراغوسا حصل على دفعة معنوية باكتمال صفوف شباب الأهلي.

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