«الشارقة الرياضي» يعيد تشكيل فريق عمل التحسين المستمر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر مجلس الشارقة الرياضي قراراً بإعادة تشكيل فريق عمل التحسين المستمر.

وقال بيان صحافي: «يأتي القرار في إطار الالتزام بثقافة التطوير والتحسين المستمر وزيادة إطار الفاعلية لتوحيد الاستدامة في جميع العمليات التشغيلية في المنظومة الرياضية بالإمارة، وتحقيق انسجام المجلس مع جهود القيادة الحكيمة والوسط الرياضي لتحقيق أفضل النتائج وفق المستجدات».

وجاء في البيان: «عقد الفريق أول اجتماعاته بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، وبرئاسة مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير نبيل عاشور، وعضوية كل من: مدير إدارة الخدمات المساندة عبدالله آل علي، ورئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بخيت سعيد، ومحاسب أول عمرو العيسوي، ومحاسب عضو، مقرر اللجنة ريا السويدي».

من جانبه قال عيسى هلال: «نهدف من هذا التشكيل لنشر ثقافة التحسين المستمر والتطوير، ووضع خطط متينة للعمل تقوم على فهم الواقع، والعمل ضمن الموارد المتاحة، بحيث تضمن تحديد المهام والمسؤوليات التي تجب على كل إدارة، بصورة يكون العمل فيها بشكل متكامل بين الإدارات لتحقيق الهدف العام للمجلس، وتلغي كل أشكال المعوقات في سير العمل، والعمل علي تحقيق وتحسين النتائج بشكل عام».

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