تعاون بين «إيسيسكو» وجامعة الذيد

بحث المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الشارقة، وجامعة الذيد، سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، وذلك خلال زيارة لوفد من الجامعة للمكتب.

واطلع الوفد على برامج المكتب ومبادراته ودوره في دعم رسالة «الإيسيسكو»، كما عقد الجانبان جلسة حوارية استعرضا خلالها مجالات العمل المشترك وفرص تطوير شراكة استراتيجية طويلة المدى.

وتناول اللقاء بحث إطلاق برامج ومشروعات مشتركة في البحث العلمي، والابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.