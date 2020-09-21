الفرنسي غريغوري مدرباً لرديف الوحدة

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

عينت شركة نادي الوحدة لكرة القدم المدرب الفرنسي، غريغوري دوفيرينس، مدرباً لفريق الرديف، ليقوده في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

وقال مصدر رسمي في نادي الوحدة: «تأتي هذه الخطوة تثميناً للجهود التدريبية التي بذلها منذ أن تم تعيينه مدرباً في أكاديمية نادي الوحدة عام 2016، ونجاحه في اكتشاف عدد من اللاعبين الموهوبين وتطويرهم، قبل أن يقوم بتدريب فرق 15 و16 و17 و18 سنة بشكل تدريجي». وسبق لغريغوري اللعب مع أندية اتحاد كلباء وشباب الأهلي ودبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news