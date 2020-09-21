مباراتان وديتان للوحدة استعداداً لكأس الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أبدى مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، سعادته بفترة الإعداد التي يخوضها «العنابي» حالياً، بإقامة معسكر في دبي، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين استعداداً لبدء الموسم بمسابقة كأس الخليج العربي في أكتوبر المقبل.

وقال رازوفيتش، خلال مقطع فيديو نشره النادي على حسابه الرسمي في «تويتر»، إنه يشعر بالسعادة من خلال مردود الفريق في المعسكر، موضحاً: «تجمع اللاعبين مفيد جداً، ومن المهم أن نجتمع وأن نستعد بشكل جيد للموسم الجديد، ومن المقرر أن نخوض مباراتين وديتين بعد أربعة أيام، استعداداً للموسم الجديد، إذ سنرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة».

وأضاف: «الهدف من المعسكر أن نعمل سوياً ستة أو سبعة أيام متتالية، قبل خوض المباراتين، حتى يتم تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة».

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