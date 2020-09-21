دبا الحصن يدعم فريق اليد بالمحترف المصري إبراهيم حسن

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي دبا الحصن عن تعاقده مع لاعب كرة اليد المصري إبراهيم حسن (23 سنة)، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل بعقد يمتد لموسم واحد.

وقال النادي، في بيان أمس: «جرى التعاقد بحضور نائب رئيس مجلس الادارة طالب اليحيائي، ورئيس لجنة الألعاب الجماعية خالد عبدالله»، مضيفاً: «يعتبر إبراهيم حسن ثاني محترف ينضم للفريق الى جانب المحترف الجزائري معاشو، في خطوة تهدف لدعم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين».

من جهته، رحب رئيس مجلس إدارة النادي، ابراهيم الدرمكي، باللاعب، وقال: «إن النادي يضع ثقته في اللاعب وكل أعضاء الفريق لتحقيق أفضل النتائج».

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