المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مرشح

بدأ أحد المرشحين على منصب الرئاسة في اتحاد لعبة فردية، التحرك بقوة تجاه الأندية من أجل الحصول على دعمها، عقب معرفته بأن المرشح الآخر حصل على دعم من أحد المجالس الرياضية.

تأجيل

يدرس اتحاد كرة اليد إجراء تأجيل جديد لانطلاقة الموسم الجديد 2020-2021، خصوصاً لمرحلة الرجال، المقررة في أكتوبر المقبل، لعدم جهوزية العديد من الأندية لخوض المباريات، على أن يقوم الاتحاد بإقامة دورة تنشيطية نهاية الشهر ذاته.

عملية

أجرى لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، أول من أمس، عملية جراحية بمستشفى ألبيرت إينشتاين في البرازيل، حسب ما نشر اللاعب على حسابه في «إنستغرام»، مؤكداً أنه سيمرّ بفترة صعبة، لكنه سيعود أقوى من السابق عقب تعافيه من آثار العملية.

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