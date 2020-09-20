بيدرو: فخور بمستوى لاعبي العين.. والتحكيم ليس في مستوى البطولة

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أكد مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، أنه «سعيد وفخور بمستوى اللاعبين، رغم خسارة الفريق برباعية أمام السد، في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا». وفقد العين فرصته في بلوغ دور الـ16، وغادر البطولة للعام الثاني على التوالي من الدور الأول، وتتبقى له مباراتان في المجموعة الرابعة أمام سيبهان الإيراني والنصر السعودي.

وانتقد المدرب بشدة التحكيم، وقال في المؤتمر الصحافي: «لا أؤمن بالحظ في عالم كرة القدم، لذلك ينبغي أن يكون الحكام في مستوى المسابقة، لم ألمس أداء جيداً من التحكيم في آخر مباراتين، والسؤال لماذا لم نحظ بالفرص نفسها التي حصل عليها المنافس، قدمنا أداءً جيداً حتى الدقيقة 60، غير أننا واجهنا تحدياً آخر على الأرض تمثل في ركلة جزاء غير محتسبة».

وقال: «الخسارة بواحد أو ستة أهداف في هذه المرحلة تفقدك النقاط الثلاث، والمباريات المضغوطة تتطلب تنظيماً مميزاً، حتى يكون الجميع بالوضع الذهني المطلوب. صنعنا فرصاً عدة للتسجيل، ورغم الخسارة الكبيرة لكنني فخور بفريقي، قياساً بالظروف التي واجهتنا».

ويشكل هذا الوداع المبكر درساً للجهاز الفني واللاعبين لتدارك الأمر وترتيب الوضع، قبل دخول منافسات الموسم المحلي، فقد تلقى الفريق 13 هدفاً في المباريات الأربع من البطولة القارية، وهو أضعف دفاع في البطولة، ما يؤكد وجود خلل كبير في الدفاع، وهو ما قد يدفع المدرب البرتغالي إلى إحداث تغييرات مهمة في خط الظهر خلال الفترة المقبلة.

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