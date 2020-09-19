الإمارات تستضيف ودية العراق وعمان في أكتوبر المقبل

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف الموقع الرسمي، للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن منتخبي العراق وعمان سيخوضان مباراة ودية في الإمارات، يوم 13 أكتوبر المقبل، ضمن الاستعدادات الجارية لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.

وقال الموقع أمس: «سيتم التنسيق بخصوص الملعب، وتوقيت المباراة»، مضيفاً: «تمت مخاطبة الاتحاد الأوزبكي، أيضاً، لإقامة مباراة ودية ثانية، تقام في 17 من أكتوبر المقبل، بانتظار اعتمادها رسمياً».

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