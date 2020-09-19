1800 شخصاً تابعوا «محاضرة افتراضية» لبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

اختتم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية محاضرة افتراضية عن «العودة الآمنة إلى الأنشطة الرياضية»، والتي نظمها بالتعاون مع مركز إعداد القادة تحت رعاية الأولمبياد الخاص الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهدت المحاضرة مشاركة قياسية من عدد كبير من المتابعين بلغت 1800 شخصاً، وذلك بمجموع من تابعوا أيام المحاضرة التي أقيمت عبر برنامج التواصل المرئي «زووم». وقدم المحاضرات: رئيس لجنة حكام القوة البدنية إبراهيم آل علي، ورئيس لجنة حكام بناء الأجسام محمد شاهين الحوسني، ومدرب المنتخب الوطني بالقوة البدنية عمر جمعة الظاهري.

من جهته أكد رئيس لجنة حكام بناء الأجسام محمد الحوسني أن سر هذا الإقبال على المشاركة يعود لرغبة الوسط الرياضي ومختلف ابناء المجتمع في التعرف إلى أبرز الأساليب الواجب اتباعها خلال العودة لممارسة الرياضة بشكل آمن، مبيناً لـ«الإمارات اليوم» أنه تم التذكير بأهمية الإجراءات الاحترازية والتطرق لأهمية الصبر على الالتزام باللوائح والآليات المطلوبة كونها انطلاقة مهمة للسلامة.

وتابع: شهدت المحاضرة تقديم موجز لزيارات لجان اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى عدد كبير من الصالات الرياضية في جميع إمارات الدولة، وتوضيح الأمور المتعلقة بالممارسة الآمنة للرياضة التي لقيت تجاوباً مميزاً من المشاركين.

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