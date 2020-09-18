اتحاد السباحة يبدأ استقبال استمارات الترشح للانتخابات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف اتحاد السباحة في بيان أمس، أنه بدأ استقبال طلبات الترشح للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024 وذلك على الفئات الثلاثة، (العضوية ومنصب الرئيس وفئة العضو النسائي)، لمدة 10 أيام قبل أن يغلق باب الترشح في 27 سبتمبر الجاري.

وكانت لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري قد اعتمدت الجدول الزمني للوصول إلى اليوم الانتخابي المقرر في 21 أكتوبر المقبل وحتى موعد إعلان القائمة النهائية والفائزين، عقب تفويض من الجمعية العمومية للاتحاد لإدارة العملية الانتخابية بعد اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي.

وكان رئيس الاتحاد الحالي سلطان السماحي، أعلن نيته عدم الترشح لدورة انتخابية جديدة والاكتفاء بثلاث سنوات ونصف عمل فيها بالاتحاد، في حين أعلن مرشحان في وقت سابق عن نيتهما خوض الانتخابات على منصب الرئاسة، هما الأمين العام السابق لمجلس دبي الرياضي الدكتور أحمد سعد الشريف، ورئيس اتحاد السباحة السابق عادل المرزوقي.

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