الظفرة يفاوض مدرباً صربياً خلفاً لمواطنه راوزوفيتش

المصدر: أحمد طارق ■دبي

ذكرت وسائل إعلام صربية أن نادي الظفرة دخل في مفاوضات مع المدرب الصربي، ألكسندر فيسيلينوفيتش، لتولي تدريب الفريق خلفاً لمواطنه فوك راوزوفيتش الذي انتقل لتدريب نادي الوحدة اعتباراً من الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة «تليغراف» أن فيسيلينوفيتش تلقى عرضاً لا يمكن رفضه من أكثر الوجهات جاذبية للمدربين الصربيين، مشيرة إلى أن المدرب يبحث مع رئيس نادي سوكاريسكي، دراغان أوبرادوفيتش، لإنهاء عقده مع الفريق، والموافقة على العرض الذي تلقاه من نادي الظفرة.

وأشارت إلى أن المدرب الصربي فيسيلينوفيتش يرتبط بعقد لمدة أربعة أعوام مع سوكاريسكي، ينتهي في يونيو 2021 المقبل، موضحة أنه سبق له العمل في ليتوانيا وروسيا.

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