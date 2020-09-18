1464 دارساً في دورة مدربي وحكام السلة العربية

المصدر:
  • جوني جبور - دبي
التاريخ:

انطلقت أمس النسخة الأولى من دورة مدربي وحكام منافسات «3x3»، المقامة بنظام الاتصال المرئي «عن بعد» حتى 19 الشهر الجاري، بمشاركة 1464 دارساً يمثلون 19 دولة عربية.

وقال رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، في تصريحات صحافية: «إن الدورة التي تشهد مشاركة قياسية هي الأكبر تأتي استكمالاً لبرنامج الاتحاد الذي تضمن إقامة دورتي التحكيم والإحصاء، متبوعتين بدورة التنظيم الإداري للبطولات».

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