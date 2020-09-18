البرازيلي فيغيريدو مرشح لتعويض سواريز في الوصل

المصدر: أحمد طارق ■دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن الوصل دخل في مفاوضات مع نادي أوفي كريت اليوناني، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، جواو فيغيريدو، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد مصدر في نادي الوصل أن فيغيريدو من الأسماء المطروحة حالياً على الجهاز الفني للتعاقد معه، بدلاً من البرازيلي، ويلتون سواريز، الذي انتقل إلى الشارقة.

يذكر أن البرازيلي فيغيريدو يبلغ من العمر 24 عاماً وانضم إلى أوفي كريت في أغسطس 2019، قادماً من كانو زالغيرس الليتواني، إذ شارك مع الفريق اليوناني في الموسم الماضي بـ24 مباراة، وأحرز تسعة أهداف.

الوصل دخل في مفاوضات مع نادي أوفي كريت اليوناني.

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