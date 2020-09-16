اتحاد بناء الأجسام ينظم دورة «المنشطات والرياضة»

المصدر: محمد فاضل - دبي

ينظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومركز إعداد القادة وبإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، عند الثامنة من مساء غد ولمدة يومين، دورة «المنشطات والرياضة»، وتقام عبر وسائل التواصل المرئي (زووم)، وتستهدف جميع المدربين في الدولة.

ويحاضر في الدورة كل من المحاضر الدولي الدكتور أحمد عبدالرحمن، وطبيب منتخب الإمارات لبناء الأجسام الدكتور سعيد ساساني.

من جهته أكد الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام محمد المري لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الدورة تندرج ضمن خطة واسعة أعدتها اللجنة الفنية للاتحاد بالتعاون مع مركز إعداد القادة بهدف تطوير المعرفة الرياضية من الناحية العلمية في حياة الرياضي وفي مختلف الجوانب. وقال: «سيركز المحاضرون على أهمية الابتعاد الكامل عن المنشطات، خصوصاً مع رغبة الرياضيين في استعادة اللياقة البدنية بسبب تعليق الأنشطة الرياضية».

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