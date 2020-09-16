المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لاورينتو

أبدت أنا ماريا برودان، زوجة مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، سعادتها بانضمام نجلهما لاورينتو جونيور إلى فريق الأشبال تحت 12 سنة، وقالت «شيء رائع أن يلعب الابن في الفريق نفسه الذي يدربه والده».

شرط

اشترط وكيل أعمال لاعب مواطن شاب على إدارة النادي تعديل بعض الشروط الخاصة بعقد اللاعب، خصوصاً الراتب الشهري والمكآفات، تمهيداً لإعطاء الموافقة المبدئية على تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

رفض

استفسر مدرب مواطن عن سبب رفض عضو اتحاد لعبة فردية السماح له بتقديم محاضرة عن رياضته عبر «زووم»، على الرغم من تمكنه منها علمياً، والتزامه الصمت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news