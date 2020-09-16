الشارقة يتعاقد مع مدرب منتخب البرازيل لكرة الصالات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة، أمس، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه حصل على موافقة الاتحاد البرازيلي لكرة قدم الصالات، وذلك من أجل أن يتولى مدرب منتخب «السامبا»، ماركينيوس خافيير، الإشراف على فريق الشارقة لكرة قدم الصالات. وأكد النادي أن المدرب البرازيلي سيصل إلى الدولة خلال الأيام المقبلة لإتمام إجراءات تعاقده مع الشارقة. يذكر أن مجلس إدارة الشارقة كان قد قرر إعادة نشاط فريق كرة الصالات بالنادي، بعد توقف استمر موسمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news