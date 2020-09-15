خورفكان يدشن استئناف دوري الصالات بحسم بطاقة النهائي.. وشباب الأهلي يهزم النصر بسداسية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز خورفكان على دبا الحصن اليوم (6-5) بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقت الاصلي للمباراة، حيث سجل لدبا الحصن باسل عيسى، وراشد قنديل لخورفكان. وأقيمت المبار اة عقب استئناف منافسات الدور الرباعي لدوري الصالات، وأقيمت في ظل أجواء احترازية، وفقا للبروتوكول الصحي المعلن من قبل الجهات الرسمية في الدولة.

في المقابل حقق فريق شباب الأهلي فوزا كبيرا على النصر بستة أهداف لهدف، لكنه لم يكن كافيا له للتأهل إلى النهائي. وسجل لشباب الأهلي راشد عبيد محمد وعبدالله راشد الفلاسي هدفان، وهدف لكل من وليد بشير محمد وحسين مال الله، وسجل للنصر ابراهيم عبيد.

وبهذه النتيجتين، تأهل خورفكان لخوض النهائي، من دون الحاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة، والتي ستقام غدا. وذلك بعد أن بات رصيده 6 نقاط، وهو نفس رصيد شباب الاهلي، ثم دبا الحصن 3 نقاط، واللذان ودعًا البطولة لتفوق خورفكان بفارق المواجهات المباشرة. وسيختتم هذا الدور بمباراتين تحصيل حاصل بين دبا الحصن وشباب الأهلي، والنصر مع خورفكان.

وقال الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات، عمران عبدالله في تصريح صحافي: دقة تنفيذ البروتوكول الصحي للتصدي لجائحة فيروس كورونا والتزام الجميع اسهم بنجاح كبير، وعودة آمنة للمنافسة".





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