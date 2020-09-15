الحمرية يضم برازيلياً لعب للوصل عام 2011

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعاقد نادي الحمرية مع اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة قادماً من نادي الوحدة السعودي، وذلك بعقد لموسم واحد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الحمرية، جمعة عبيد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أن يشكل خوزيه إضافة فنية مؤثرة مع الفريق، لما يتمتع به من إمكانات فنية وقيادية مميزة».

وسبق للاعب خوزيه اللعب مع الوصل في 2011، ومثّل قبله نادي دبي في 2010، بينما لعب في السعودية لأندية النصر والقادسية والوحدة. ويجيد خوزيه اللعب أكثر في خطَّي الوسط والهجوم، وسبق له تسجيل أهداف مؤثرة.

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