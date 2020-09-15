«العزيزة» تحصد كأس «أم الإمارات» في بلجيكا

المصدر: بوخارست - الإمارات اليوم

حققت الفرس «العزيزة»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، لقب سباق كأس فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، فيما خطف «إيكواريو» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بيليوشتي الروماني، أول من أمس، ضمن النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

تأتي إقامة سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وقدمت «العزيزة» ابنة «منجز» والفرس «قصيلي ثابت»، بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيف هيلين، أداء قتالياً في المراحل النهائية، كفل لها الفوز في السباق، ومسافته 1600 متر، وجائزته 10 آلاف يورو. وتفوقت البطلة ببراعة، وبفارق نصف طول على منافسها «تجاري»، لمالكه ومدربه جيمس أوين، بقيادة دامين أرتو، فيما جاء بالمركز الثالث «بايثا دي أي» لأسامة موصلي، وبإشراف جي إم وولتر، وبقيادة إف ويسمايسر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news