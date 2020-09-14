كورنادو: الشارقة يخوض دوري أبطال آسيا دون ضغوطات

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أكد لاعب الشارقة المحترف الإيطالي إيغوركونادو أن فريقه يخوض مبارياته ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم التي تقام ستلعب بنظام التجمع ،دون أية ضغوطات، واصفا مشاركة الفريق في البطولة بإنها فرصة مثالية للاعبين لتقديم انفسهم في المحفل القاري الكبير، مؤكدا أن ذلك يتطلب الكثير من العمل والبذل وأيضا الإستمتاع باللعب كون أن الفريق يملك عناصر مميزة قادرة على العطاء وتؤمن بقدراتها.

وقال كورنادو اليوم الإثنين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الفريق أمام الدحيل القطري المقررة غدا الثلاثاء" عودة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز إلى صفوف الشارقة مجدداً تعزز من قوته كونه لاعب يعرف المجموعة وطريقة لعبها ما يعني وجود انسجام تام بيننا، إضافة إلى أننا نتطلع للاستفادة من إمكانيات اللاعب كايو لوكاس الذي لديه تجارب مميزة وخبرة واسعة في هذه البطولة".



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