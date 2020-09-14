اتفاق بين اتحاد السباحة والأولمبياد الخاص على تطوير مهارات أصحاب الهمم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اتفق الأولمبياد الخاص الإماراتي مع اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس على توقيع مذكرة تفاهم، تضمن تطوير أنشطة الألعاب المائية بالأولمبياد الخاص وإعطاء فرص أكبر للسباحين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية، للتدريب والمشاركة في المسابقات. وتأتي الاتفاقية التي سيتم توقعيها غداً عبر منصة زووم ضمن خطط الأولمبياد الخاص للعمل والتواصل مع مختلف الاتحادات الرياضية، إذ شهد العام الماضي العديد من البطولات التي شارك فيها سباحو الأولمبياد الخاص، إضافة إلى تطوير الكادر التدريبي من خلال الدورات التي أقيمت عن بُعد.

وأكد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، أن تعاون الاتحاد مع الأولمبياد الإماراتي الخاص خلال أزمة «كورونا»، نجح بشكل كبير، خصوصاً في ما يتعلق بتأهيل المدربين والدورات التدريبية التي نفذت.

وقال السماحي لـ«الإمارات اليوم»: «رسالة اتحاد السباحة هي نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة لأنشطة الألعاب المائية بالدولة، وأصحاب الهمم من سباحي الأولمبياد الخاص هم جزء من منظومة المجتمع الذي نعمل على تقديم أفضل الخدمات له، من خلال توفير مرافق مجهزة ومدربين أكفاء وحكام مؤهلين ومنظمين لإدارة الفعاليات».

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