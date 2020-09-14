أحمد مبارك: الشارقة في قمة الجاهزية لأبطال آسيا.. والوديات ليست مقياساً

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكّد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، أحمد مبارك، جاهزية فريقه لاستكمال مباراته في دوري أبطال آسيا للأندية التي يواجه فيها الدحيل القطري غداً ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب الشارقة فريقي التعاون السعودي وبيروزي الإيراني، وسيعود للقاء الدحيل بالجولة الرابعة في 18 الجاري، فيما يلتقي في الجولة الخامسة مع التعاون 21 الجاري، ويختتم مبارياته بمواجهة بيروزي في 24 منه.

وقال أحمد مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «إن الروح المعنوية عالية لتقديم أداء مشرف لكرة الإمارات في البطولة الآسيوية، والمباريات الودية الأخيرة التي خاضها الفريق ليست مقياساً لمدى جاهزية الفريق، بل المباريات الرسمية استفادتها أكثر، ولكن بالتأكيد فإن الجهاز الفني تمكن من الوقوف خلال هذه المباريات على نقاط الضعف للفريق، ومعالجتها بأسرع وقت».

وأضاف «هناك اهتمام كبير وجده الفريق من رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع، لتواجده ودعمه للفريق، كما أشكر قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، لمتابعته ودعمه اللامحدود لمهام المدرب واللاعبين لتمثيل الدولة في هذه المهمة الرياضية، وأيضاً دعم الجمهور المعنوي من خلال المتابعة والتشجيع خلال الاستعدادات السابقة».

وعن انضمام المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز وعودته مجدداً إلى صفوف الفريق قادماً من نادي الوصل، قال أحمد مبارك: «نرحب باللاعب ويلتون لعودته الى نادي الشارقة، وأمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تقديم أداء يسعد الجمهور».

وكان فريق الشارقة أدى، أول من أمس، حصته التدريبية الأولى بحماس وتركيز كبيرين من قبل اللاعبين، عقب وصول البعثة بطائرة خاصة لاستكمال منافسات دوري أبطال آسيا، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

أحمد مبارك:

«الروح المعنوية عالية لتقديم أداء مشرف لكرة الإمارات في البطولة الآسيوية».

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