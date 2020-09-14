المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مدرب

طلب مدرب أحد الأندية، من إدارة ناديه، الإسراع بحسم هوية الأجنبي الرابع، والاستفادة من تأجيل انطلاق الموسم إلى شهر أكتوبر المقبل، بينما ردت إدارة النادي أن الأسماء المتاحة في الوقت الحالي، ليست مناسبة.

تهميش

يشعر مسؤول بارز باتحاد لعبة جماعية بالتهميش، بعدما تبددت طموحاته بتولي رئاسة لجنة مهمة بالاتحاد المعني في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها الاتحاد.

اجتماع

يتجاهل أمين عام اتحاد لعبة فردية، الدعوات المستمرة من أعضاء مجلس الإدارة إلى ضرورة تحديد موعد لعقد اجتماع للمجلس، لتحديد مواعيد بطولات الموسم الجديد، ويتذرع بشكل دائم حول المواعيد المقترحة لعقد الاجتماع.

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