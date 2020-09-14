بيدرو: العين سيفتقد 6 نجوم قبل استكمال «أبطال آسيا»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

قال مدرب فريق العين، البرتغالي إيمانويل بيدرو، إن حظوظ «الزعيم» موجودة في التأهل بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وقال بيدرو للموقع الرسمي لنادي العين: «سنفتقد خلال المرحلة المقبلة من البطولة جهود محمد أحمد ومحمد بوسندة بداعي الإصابة، إلى جانب محمد جمال وسعيد المنهالي، بسبب ارتباطهما بالخدمة الوطنية، إضافة إلى مهند العنزي ومحمد فايز، ولا ننسى كذلك اللاعبين المقيمين الذين لا يمكننا الاستعانة بهم في البطولة، بسبب لائحة التسجيل، لذلك كان علينا استدعاء أربعة لاعبين من الرديف، وهم: سعود المهري وعلي البوشي وسيف الحارثي وخالد البلوشي».

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