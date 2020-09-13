إغلاق مسبح في دبي لعدم وجود لوحات خاصة بالتباعد

المصدر: وكالات

قال مجلس دبي الرياضي إن فرق التفتيش من المجلس واقتصادية دبي رصدت مخالفة في مسبح إحدى المنشآت الرياضية في دبي وهي عدم الالتزام بالبروتوكول والإجراءات الخاصة بالمسابح في المنشآت الرياضية وعدم وجود لوحات خاصة بالتباعد بين مرتادي المسبح، وتم إصدار قرار بإغلاق المسبح لحين توفير جميع مستلزمات الوقاية وفي مقدمتها اللوحات الارشادية وتطبيق المسافات القانونية للتباعد بين مستخدمي المسبح وفق البروتوكول الرسمي المعتمد من الجهات الرسمية المختصة بجائحة كوفيد 19 والذي تم تعميمه من مجلس دبي الرياضي على جميع الأكاديميات والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب واللياقة البدنية.

وقال بيان صحافي: «قامت فرق التفتيش خلال زياراتها التفقدية الأيام الماضية بتحرير غرامتين ماليتين على غير الملتزمين بالإجراءات الخاصة بأندية اللياقة البدنية وهي 5000 درهم لمخالفة عدم الالتزام بالتباعد، و3000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمام لاحد موظفي النادي».

وحث مجلس دبي الرياضي جميع الأندية ومراكز التدريب على التطبيق الدقيق والحازم لجميع الإجراءات الاحترازية التي يتضمنها برتوكول العودة لممارسة النشاط الرياضي والتدريبات، كما أكد على استمرار مفتشي المجلس واقتصادية دبي بحملات التفتيش والرقابة للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات والحفاظ على سلامة جميع المشاركين من هواة الرياضة الذين تتصدر سلامتهم اهتمام القيادة الرشيدة وجميع الدوائر الحكومية ومن بينها مجلس دبي الرياضي وتمثل محور جميع قراراتها وجهودها.

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