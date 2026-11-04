رواد فضاء أميركيون يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي من الفضاء

أدلى رواد فضاء أميركيون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، من محطة الفضاء الدولية.

وكتب رائد الفضاء أنيل مينون على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء من محطة الفضاء الدولية: "نعم، يمكنك حتى التصويت من الفضاء! حظي جميع الأفراد الأميركيين الثلاثة في الطاقم بشرف التصويت من محطة الفضاء الدولية".

وأضاف أن رواد الفضاء تمكنوا من ملء بطاقة اقتراع إلكترونية وإرسالها بشكل آمن إلى مسؤولي الانتخابات.

ويستطيع رواد الفضاء التابعون لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المشاركة في الانتخابات الأميركية من الفضاء منذ عام 1997. ووفقاً لوكالة ناسا، يقوم رواد الفضاء بملء بطاقات الاقتراع في الفضاء، ثم يتم إرسالها بشكل مشفر.

وفي انتخابات التجديد النصفي، يجري التنافس على جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعداً في مجلس النواب، إلى جانب 35 مقعداً من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية في الكونجرس الأميركي.