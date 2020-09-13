المصدر: دبي-الامارات اليوم.

غايفوتو

ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن المدرب البرتغالي، روي غايفوتو (35 عاماً)، انضم إلى أكاديمية نادي النصر، مشيرة إلى أن غايفوتو تلقى عرضاً لا يمكن رفضه ليرحل عن تدريب ماكاو البرتغالي، مبينة أنه سبق له العمل في اليابان والصين.

عقد

تدرس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي طلباً من وكيل اللاعب الأجنبي الذي انتقل حديثاً إلى صفوف الفريق، بتمديد عقده إلى موسم أوموسمين آخرين مقابل مرونة في الشرط الجزائي الخاص بعقد اللاعب، حتى يشعر بالاستقرار من أجل أن يقدم كل ما عنده للفريق.

سلة

علمت «الإمارات اليوم» بوجود توجهات قوية في اتحاد السلة لإدخال تعديلات جديدة على مواعيد مباريات الدور قبل النهائي لموسم 2019-2020، الذي ينطلق في النصف الثاني من الشهر الجاري، وربط المباريات باختبارات فيروس كورونا، وإقامة المباريات كل خمسة أيام بدلاً من أربعة.

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